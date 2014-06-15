مرشحة للرئاسة الموريتانية تتعهد بتطوير الثروة الحيوانية

قالت لالة مريم منت مولاي إدريس، المرشحة للانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرر إجراء جولتها الأولي، السبت المقبل، إنها ستمنح قطاع الثروة الحيوانية في البلاد أهمية كبيرة حالة نجاحها.

وأضافت خلال تجمع خطابي لأنصارها بمقاطعة بنواكشوط، الأحد، أن برنامجها الانتخابي يحتوي سياسية اقتصادية طموحة تهدف لتحسين ظروف الثروة الحيوانية وذلك من خلال خلق أقطاب تنموية متعلقة بهذا القطاع.

وأشارت إلى أنها تعتزم إنشاء صندوق لدعم التنمية الحيوانية وبناء وحدات إنتاجية متخصصة بالألبان ومشتقاتها، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين في هذا المجال.