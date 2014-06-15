أخبار عاجلة

كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إضراب جميع العاملين بهيئة المساحة بالمنيا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

Google+ Print
إضراب جميع العاملين بهيئة المساحة بالمنيا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية إضراب جميع العاملين بهيئة المساحة بالمنيا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

صورة أرشيفية

أضرب جميع العاملين بهيئة المساحة بالمنيا عن العمل اليوم الأحد وذلك بجميع المكاتب الهندسية بمراكز المحافظة للمطالبة بعودة حافز الإثابة وجميع المستحقات المالية.

وتجمهر العاملون بمقر المديرية وأغلقوا مكاتبهم معلنين الإضراب لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في عودة الحافز المضاف مؤخرا من قبل وزير الري وقيمته 200% مضافة إلي 200% أخرى كان يتقاضاها العاملون خلال الأشهر السابقة بعد سلسلة من الإضرابات.

وقال محمد عبد المنعم رئيس قسم بمديرية المساحة بالمنيا أنهم سوف يصعدون من إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم, ووجه رسالة للرئيس جاء نصها متى ينتهي فساد هيئة المساحة يا سيادة الرئيس.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك

بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك