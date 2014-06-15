“المصرى للحق فى الدواء” يتقدم بمذكرة للسيسى لتدشين هيئة عليا للسياسات الدوائية

تقدم المركز المصري للحق في الدواء، بمذكرة مساء السبت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك للمطالبة بتدشين هيئة عليا لوضع سياسية الأدوية في مصر بداية من تحديد أسعارها مرورًا بمراقبة تصنيعها وانتهاءً بالتفتيش عليها بعد طرحها في الأسواق.

وقال محمود فؤاد رئيس المركز إن المركز أجرى حصرًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بأنواع الأدوية غير المتوفرة في السوق، والتي وصل عددها إلى 125 صنفًا دوائيًا، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الأدوية لا تتعدى قيمتها المالية العشرة جنيهات، وأن عددًا كبيرًا من الشركات الخاصة توقفت عن إنتاجها نظرًا لأنها لا تحقق لها مكسبًا ماديًا ملحوظًا.

وأضاف فؤاد أن هذه الأدوية يتم بيعها بربح يصل إلى 300% من قيمتها المصنعة وتم عرضها على رئيس الجمهورية في محاولة لاتخاذ قرار بشأنها، موضحًا أن اللجنة التي يشكّلها وزير الصحة لتحديد أسعار الدواء لا تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا لتعرض أعضائها للتهديد والابتزاز من قبل شركات الأدوية الخاصة-بحسب قوله.

وأوضح أن شركات الأدوية التابعة للقطاع العام تراجع إنتاجها خلال العشرين عامًا الماضية من 75% إلى 8%، نظرًا لعدم قدرتها على منافسة السوق والشركات الخاصة،خاصة أن الشركة عليها مديونية تصل إلى 600 مليون جنيه مصري لدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما أنها لا تتمكن من زيادة أسعار الأدوية على عكس الشركات الخاصة التي ترفع من قيمة منتجاتها الدوائية كل عامين.