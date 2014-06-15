مرفت التلاوي تطالب بالتكاتف لمواجهة العنف ضد المرأة

أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت التلاوي قيمة المرأة المصرية وعظمتها، في مشاركتها الإيجابية خلال استحقاقات خارطة الطريق (الإستفتاء علي الدستور، والإنتخابات الرئاسية)، مما يعكس الدور المهم للمرأة في بناء الأوطان، مشيرة إلى الفترة التي حكمت مصر فيها الملكة حتشبسوت منذ ما يقرب من 4000 سنة.

> وطالبت التلاوي نساء وفتيات مصر التكاتف لمواجهة تلك الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، وعدم التنازل عن حقها، وأن تدافع عنه بكل السبل والوسائل، كما طالبت وزير التربية والتعليم بأن يدرج خلال المناهج الدراسية مادة دراسية تعيد الأخلاق إلى المجتمع، ويهتم بها كسائر المواد الدراسية الأخرى.

> جاء ذلك في افتتاح مؤتمر “مناهضة العنف ضد المرأة”، بحضور اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، والعقيد منال عاطف مسئولة وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، والدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور رمضان عبدالرزاق المستشار الإعلامي لشيخ الأزهر.

> وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضحية التحرش في التحرير، ووصفت الزيارة بأنها عظيمة وذي مردود إنساني يعكس الروح الطيبة التي يتحلى بها الرئيس الجديد.

> واختتمت التلاوي كلمتها بتوجيه الشكر لوزيرالأوقاف لتوجيهه الدعاة لمكافحة تلك الظاهرة في خطبهم، وتوجيه المجتمع للتمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية الحميدة التي تنبذ هذا العنف.

> ومن جانبه، استعرض اللواء أبو بكر عبد الكريم ظاهرة العنف ضد المرأة في العالم، والتي تختلف باختلاف المفاهيم والعادات السائدة في المجتمع، والقوانين التي تنظم حقوق الإنسان في كل دولة.

> وأكد عبد الكريم الدور الذي ستقوم به وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة لمجابهة تلك الظاهرة، من خلال إجراءات رادعة لهؤلاء المتحرشين، وذلك من خلال تخصيص قوات خاصة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة في الشوارع والميادين العامة، موضحا أن وزارة الداخلية ستمضي قدما في التصدي لكافة أشكال العنف.

> يشار إلى أن المؤتمر سيتناول عقب الجلسة الإفتتاحية ثلاث جلسات عمل تناقش موضوعات العنف بين المفاهيم الثقافية والدينية، ودور مؤسسات الدولة والشباب والمجتمع المدني في مواجهة العنف، كما يناقش المؤتمر قانون العنف ضد المرأة والسياسات المستقبلية، وينتهي بمجموعة من التوصيات حول سبل الحد من هذه الجرائم.