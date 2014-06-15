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إزالة الأكشاك المخالفة للقانون فى السويس

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إزالة الأكشاك المخالفة للقانون فى السويس إزالة الأكشاك المخالفة للقانون فى السويس

قامت إدارة المرافق بالسويس ظهر اليوم بعمل حملة موسعة بحي السويس بالقرب من شارع مجمع المحاكم وشارع الجيش لليوم السادس على التوالي قاموا من خلالها بإزالة عدد من الاكشاك المتعدية على أراضي الدولة والمخالفة للقانون .
> قال قيادي أمني أن ادارة المرافق لديها تعليمات من اللواء خليل حرب مدير الأمن بعمل حمل إحياء المحافظة لإزالة الاكشاك والتعدي على أراضي الدولة وإزالة البائعين الجائلين من الشوارع الرئيسية والمناطق االةلعامة والتى تمثل خطر على السلم العام لأمكانية أستغلال هذه الاكشاك من الجماعات الارهابية كما تسبب هذه الاكشاك فى احداث اعاقه مروريه.

كما اضاف أن هناك حملة ستخرج إلى حي الجناين خلال الأسبوع الحالي وأخري إلى حي فيصل الاسبوع القادم.

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