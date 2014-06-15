وزير الدفاع يفتتح المعرض العلمي للكلية الفنية العسكرية

افتتح الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأحد، المعرض العلمي للكلية الفنية العسكرية، والذي يضم أحدث التطبيقات العلمية والبحثية التي تم تنفيذها بالتعاون بين خريجي وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية وعدد من كليات الهندسة بالجامعات المصرية في مختلف أفرع العلوم الهندسية والكهربائية والميكانيكية والمدنية والكيميائية، كما يضم نماذج لمبتكرات ومشروعات التخرج التي تم تنفيذها بعقول وسواعد طلبة الكلية الفنية العسكرية وعدد من طلبة الجامعات المصرية.

> وألقي اللواء دكتور مصطفى محمد عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكلية لتخريج أجيال قادرة على الابتكار والتطوير والبحث العلمي داخل القوات المسلحة بما يمكنها من مسايرة التطورات التكنولوجية السريعة التى يشهدها العالم، والاستفادة من التطبيقات العلمية والبحثية للعلوم العسكرية والإنسانية في تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة.

> وقام القائد العام بتكريم عدد من الطلبة المتميزين وأسرهم تقديرا لتفوقهم وتميزهم العلمي والبحثي خلال دراستهم بالكلية.

> وأشاد القائد العام – خلال لقائه بالطلبة وأسرهم – بالجهد الذي يقوم به أبناء القوات المسلحة من العلماء والباحثين فى مختلف أفرع العلوم الهندسية والتكنولوجية لدعم إمكاناتها وتطوير قدراتها فى مختلف المجالات بما يمكنها في أداء دورها الحضاري في خدمة الشعب المصري العظيم.

> وطالب بمواصلة البحث والإطلاع والمعرفة والاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي توفرها القوات المسلحة بمنشآتها التعليمية والبحثية، والتمسك بالانضباط العسكري والقيم والمبادىء الراسخة للقوات المسلحة باعتبارهم قدوة لشباب مصر في الإيمان والعلم والعمل والعطاء من أجل مصر.

> حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأسر الخريجين.