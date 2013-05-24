جامعة هارفارد: زيت السمك يحارب الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد، أعرق الجامعات الأمريكية وأشهرها على الإطلاق، عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية بشأن المكملات الغذائية لزيت السمك، وأحدث فوائدها الصحية على جسم الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن زيت السمك له دور فعال للغاية فى الحد من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 317 مليون شخص على مستوى العالم، وكما يحد أيضا من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن زيت السمك يرفع بشكل متوسط من مستويات أحد الهرمونات بالدم، ويعرف باسم هرمون اديبونيكتين "Adiponectin "، وهو له دور فى تقليل خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب، حيث ينظم مستويات الجلوكوز، وينظم الدهون بالدم ويحد من الالتهابات.

وأضاف الباحثون أن الدراسات طويلة المدى التى أجريت على الإنسان كشفت أن ارتفاع مستويات هرمون اديبونيكتين بالدم له دور فى تقليل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وأمراض الشرايين التاجية، وهو ما يكشف فوائد المكملات الغذائية لزيت السمك، والتى تعرف أيضا بالأوميجا-3، حيث ترفع من مستويات هرمون اديبونيكتين بالدم.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Clinical Endocrinology & Metabolism"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى، وسينشر بالنسخة المطبوعة من الدورية فى شهر يونيو القادم.