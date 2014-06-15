من هي أبرز الوجوه السّوريّة التي ستغيب عن دراما رمضان هذا العام؟

يغيب نجوم سوريّون هذا العام عن شاشة رمضان، حيث لم تسجّل لهم أي مشاركات لا في الدراما السّورية ولا حتى المصرية أو العربيّة المشتركة.

الفنّان السّوري سامر المصري، كان من المفترض أن يطلّ عبر مسلسل "حرملك" وفق ما أعلن عنه سابقاً، ولكن تمّ تأجيل تصوير العمل للموسم المقبل ليخرج سامر من السّباق الرّمضاني، حيث لم تسجّل له أي مشاركة بأي عمل جديد، كذلك كان المصري غائباً العام الفائت عن الدراما، فيما كان آخر عمل قدّمه عام 2012 الجزء الثّاني من مسلسل "أبو جانتي ملك التاكسي".

كذلك وقعت سلاف فواخرجي في فخ التّأجيل، حيث كان من المفترض أن تقوم ببطولة مسلسل "رقّ الحبيب"، ولكن تم تأجيل التّصوير للعام المقبل، كذلك لم تشارك سلاف هذا العام بأيّ أعمال دراميّة مصريّة، وبذلك لن تطلّ سلاف بأيّ عمل درامي خلال موسم دراما رمضان 2014.

وللعام الرّابع على التّوالي تغيب جومانا مراد عن الدراما السّوريّة على وجه الخصوص، حيث كان آخر ظهور لها هناك عام 2010، تحديداً منذ ظهورها بشخصيّة "شريفة" في الجزء الخامس من "باب الحارة"، ولم تشارك للموسم الدرامي 2014 بأي عمل درامي سوري أو مصري.

يارا صبري ومنذ بداية الأحداث في سوريا نقلت مقرّ إقامتها إلى الإمارات العربية المتّحدة، ولم تسجّل لها أي مشاركات دراميّة، وكان آخر عمل قدّمته بعنوان "جلسات نسائيّة" عام 2011.

ومن الغائبات عن الشّاشة أيضاً هذا العام الفنّانة لورا أبو أسعد، حيث اعتذرت عن عدّة أعمال منها "القربان"، فيما تستمر شركتها "فردوس للإنتاج" بدوبلاج المسلسلات التّركيّة والهنديّة والمكسيكيّة، وكانت قدّمت العام الماضي دوراً كوميديّاً في المسلسل السّوري اللبناني المشترك "حدود شقيقة".

سلّوم حداد يغيب للعام الثّاني على التّوالي عن موسم رمضان، حيث انشغل العام الماضي بإخراج المسلسل الإماراتي "القيّاضة"، فيما شارك مؤخّراً في المسلسل العربي المشترك "الأخوة" الذّي بدأ عرضه مؤخّراً على قناة "أبو ظبي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"