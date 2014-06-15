بالصّور.. أصالة تحتفل بتخرّج ابنتها "شام" من الجامعة

احتفلت الفنّانة السّوريّة أصالة نصري بتخرّج ابنتها الكبيرة "شام" من الجّامعة الأمريكيّة بالقاهرة، باختصاص "الكيمياء".

ونشرت أصالة بعضاً من صور حفل التّخرّج، وكتبت عبر صفحتها الخاصّة على "فيس بوك"، "اليوم تخرّج بنتي الكبيرة أوّل فرحة لقلبي.. شام نور عيني وروح قلبي".

يشار إلى أنّ لأصالة أربعة أبناء، "شام وخالد" من زوجها السابق أيمن الذهبي، وولدان توأمان "علي وآدم" من زوجها الحالي طارق العريان.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"