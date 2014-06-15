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بالصّور.. أصالة تحتفل بتخرّج ابنتها "شام" من الجامعة

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بالصّور.. أصالة تحتفل بتخرّج ابنتها "شام" من الجامعة بالصّور.. أصالة تحتفل بتخرّج ابنتها "شام" من الجامعة

الأحد 15-06-2014 14:14

احتفلت الفنّانة السّوريّة أصالة نصري بتخرّج ابنتها الكبيرة "شام" من الجّامعة الأمريكيّة بالقاهرة، باختصاص "الكيمياء".

ونشرت أصالة بعضاً من صور حفل التّخرّج، وكتبت عبر صفحتها الخاصّة على "فيس بوك"، "اليوم تخرّج بنتي الكبيرة أوّل فرحة لقلبي.. شام نور عيني وروح قلبي".

يشار إلى أنّ لأصالة أربعة أبناء، "شام وخالد" من زوجها السابق أيمن الذهبي، وولدان توأمان "علي وآدم" من زوجها الحالي طارق العريان.

 

 

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