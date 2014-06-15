الملكة إليزابيت تُكرّم أنجلينا جولي بلقب السيدّة القائدة

إختتمت نهار الجمعة فعاليات قمّة مبادرة لندن لمحاربة العنف الجنسي، بحضور النجمة العالمية Angelina Jolie التي ألقت محاضرة حول هذا الموضوع.

رافق Jolie في اليوم الرابع لهذه القمّة زوجها الممثل العالمي Brad Pitt، كما حضر وزير الخارجية البريطاني William Hague وزوجته Ffion Jenkins، ووزير الخارجية الأمريكية John Kerry.

تقديراً لجهود Angelina البالغة من العمر 38 عاماً والتي كُرمّت سابقاً عدّة مرّات عن أعمالها الإنسانية، قامت الملكة Elizabeth الثانية بمنحها لقب السيدّة القائدة، ثاني أرفع وسام في بريطانيا، بسبب دعمها ومساعدتها للسياسة الخارجية في التصدّي للعنف الجنسي ضد النساء في مناطق الحروب والصراعات.

هذا اللقب لا يعطى عادة إلا للبريطانيين، لكن الملكة تمنحه لـ أصحاب الأيادي البيضاء مرتيّن في العام، في عيد رأس السنة وفي عيد ميلادها الذي إحتفلت به في قصر باكنغهام وسط حضور ملكي وشعبي حاشد.

وقالت Jolie في هذا الإطار: حصولي على لقب متعلّق بسياسة خارجيّة يعني لي الكثير، وهذا الهدف الذي أتمنّى أن أكرّس حياتي من أجله.

وأضافت: تعاملي مع أشخاص تعرضّوا للإغتصاب والعنف الجنسي شرف كبير بحد ذاته.. أعرف أن هذا الهدف يحتاج وقتاً طويلاً لتحقيقه، لذا كأكرّس كامل وقتي وحياتي من أجل الوصول إليه.

يشار إلى أن أبرز الأمريكيين الذين كُرمّوا سابقاً ومنحوا وسام الفروسية هم: المخرج Steven Allan Spielberg، الرئيس السابق Ronald Reagan، ومخترع الـمايكروسوفت Bill Gates الذي يعتبر من أغنى رجال العالم.

Angelina Jolie التي تشاركت مع ضحايا العنف الجنسي قصصهم وهمومهم في اليوم الثاني من القمّة، لم تتمكّن من السيطرة على مشاعرها وبكت متأثرّة، كما إلتقت خطيبة النجم George Clooney المحامية اللبنانية أمل علم الدين التي شاركت في ثالث أيّام القمّة أي الخميس الفائت.

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