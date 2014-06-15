أحلام لن ترد بعد اليوم والألقاب لا تهمها

أخذت الفنّانة أحلام قراراً بعدم الردّ على الفنّانة نوال الكويتية بعد اليوم، وبعد أنّ قيمت مكانتها الفنية وموقعها على السّاحة الفنية خليجياً وعربياً، على صفحتها الخاصّة بموقع "تويتر" اعترفت بمنافسة نوال لها خليجياً ولكن ليس عربياً، ورأت أنّ مقارنتها بنوال فيها ظلم كبير لها وكتبت: "الرد الكافي راح اعتبره أخر رد مني ومن جمهوري اللي أطلب منه أنّ يتوقف بالرد على جمهور نوال الكويتية".

وكان فانز أحلام قد شنوا حملة تضامن معها حيث كتبت إحدى المعجبات المعروفة بملكة الانترنت" لاتتعبين نفسك وتقنعين أحد إنك أنتـي من تستحق اللقب، معروف أنّه لك وانتهى مو محتاجه تبرير وكلهم عارفين ويستغبون ويسلكون"، فجاء رد أحلام عليها "ما تهمني الألقاب أنا أحلام وإسمي حفرته من ذهب خالص عيار ٢٤ وكفى".

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