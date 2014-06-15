كيلي كلاركسون تستقبل طفلتها الأولى

أعلنت النجمة العالمية Kelly Clarkson مساء أمس أنها أنجبت نهار الخميس طفلتها الأولى من زوجها Brandon Blackstock، وأطلقا عليها إسم River Rose.

وأعربت Clarkson عن سعادتها هي وزوجها بإستقبال River Rose، وشكرت كل الذين باركوا لها، كما قالت إن إبنتها جاءت إلى هذه الحياة في الوقت المثالي، حيث أن عيد الأب يصادف اليوم في أمريكا.

هذا الزواج هو الثاني لـ Brandon ، ولديه من زوجته السابقة ولدين هما Seth إبن السبع سنوات، و Savannah البالغة من العمر 11 عاماً.

Kelly و Blackstock أعلنا خطوبتهما في كانون الأول 2012، ثم تزوجّا في تشرين الأول من العام 2013 وأقاما حفل زفاف رومنسي في مزارع بلاكبيري ناشفيل ـ تينيسي، وبعد مرور 4 أسابيع تقريباً، كشفت Clarkson أنها حامل.

وقالت النجمة Kelly Clarkson إنها متعلقّة جدّاً بـ Seth و Savannah، اللذين لطالما شجعّاها على إنجاب لهم شقيق أو شقيقة.

يشار إلى أن Kelly عانت الكثير من المشاكل الصحيّة خلال حملها.

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