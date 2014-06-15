الأرز بالسمك والروبيان بالفخار

المقادير للأرز:

-100 ملليلتر من الزيت النباتي

-400 غرام من البصل المقطّع إلى شرائح

-ملعقتان كبيرتان من السمن

-ملعقة صغيرة من الكمّون المطحون

-ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

-نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

-ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

-كوبان من أرز "بسمتي" المغسول والمصفّى

-850 ملليلتراً من مرق طهو السمك والروبيان

-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

للسمك والروبيان:

-360 غراماً من فيليه السمك الأبيض المقطّع إلى قطع صغيرة بحجم 45 غراماً لكلّ قطعة)

-8 حبات كبيبرة من الروبيان المقشّر والمنظّف

-نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

-نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

-ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

-30 ملليلتراً من زيت الخضراوات

-ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الطازجة المفرومة، للتزيين

طريقة التحضير :

1 -يسخن الزيت في قدر صغيرة، ثم تُضاف شرائح البصل إليه، وتقلى على حرارة متوسّطة، حتى تصبح ذهبيّة. ثم، توضع على ورق ماض لتجففيها من الزيت الفائض.

2- لإعداد الأرز،:يسخّن السمن في قدر كبيرة، تنثر كلّ البهارات وتقلّب على حرارة خفيفة لدقيقة، ثم يضاف الأرز، مع الخلط جيّداً، حتى تتغطى كل حبة منه بالبهارات والسمن.

3 -يخلط البصل المقلي (تُحتفظ كميّة منه للتزيين)، مع مرق طهو السمك والروبيان في قدر، وينثر الملح والفلفل.وبعد وصول هذا الخليط لدرجة الغليان، تخفض الحرارة، وتغطّى القدر وتدع على نار خفيفة لـ15 دقيقة، حتى يتشربه.

4 -ينقل الأرز والبصل إلى قدر الفخار، تغطّى بورق "الألومينيوم"، وتطهى في فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية، لـ 30 دقيقة، أو حتى يمتص الأرز السائل كله ويصبح طرياً.

5- لإعداد السمك والروبيان: يجففان بعد غسلهما بإستخدام ورق ماص، ثم يدعكان بالبهارات.وتسخّن مقلاة كبيرة مانعة للالتصاق، يسكب زيت الخضراوات فيها، ويقليان.

6- طريقة التقديم: يوزّع الأرز والسمك والروبيان في طبق التقديم، ويزيّن بالبصل المقلي والكزبرة المفرومة.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة).

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