بالصور.. إدارة المرافق بالسويس تنظم حملة إزالات للأكشاك المتعدية على أراضي الدولة

قامت إدارة المرافق بالسويس ، ظهر اليوم ، بحملة موسعة بحي السويس وبالقرب من شارع مجمع المحاكم وشارع الجيش لليوم السادس على التوالي قاموا خلالها بإزالة عدد من الأكشاك المتعدية على أراضي الدولة والمخالفة للقانون.

قال قيادي أمني أن إدارة المرافق لديها تعليمات من اللواء خليل حرب مدير الأمن بعمل حملة بجميع أحياء المحافظة لإزالة الأكشاك والتعديات على أراضي الدولة وإزالة البائعين الجائلين من الشوارع الرئيسية والمناطق العامة والتى تمثل خطر على السلم العام لإمكانية استغلال هذه الأكشاك من الجماعات الإرهابية فضلا عن إحداث هذه الأكشاك إعاقة مرورية.

أضاف أن هناك حملة ستخرج إلى حي الجناين خلال الأسبوع الحالي وأخرى إلى حي فيصل الاسبوع القادم.