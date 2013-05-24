العفو الدولية تنتقد الجزائر لمواصلة فرض قيود على حرية التعبير

انتقد تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2013 مواصلة السلطات الجزائرية فرض قيود على حرية التعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات، وكذا ممارسة

> التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد تقرير منظمة العفو ''أمنيستى'' الذى نشرت مقتطفات منه صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، استمرار العمليات الإرهابية من قبل جماعات مسلحة، كما رصد صدور ما لا يقل عن 153 حكما بالإعدام بينما لم ينفذ أى حكم بالإعدام منذ عام 1993.

ورأى التقرير الصادر أمس الخميس أن الجزائر شهدت احتجاجات ومظاهرات نظمها نقابيون وناشطون آخرون ضد البطالة والفقر والفساد وقد قامت قوات الأمن بتفريقها، كما حالت دون خروج مظاهرات كان مخططا لها وذلك بعرقلة وصول المشاركين فيها أو بالقبض على المحتجين.

وسجل تقرير ''أمنيستى' فى مجال حرية التعبير وتكوين الجمعيات أن القوانين الجديدة بشأن الإعلام والجمعيات التى صدرت فى ديسمبر 2011، فى إطار الإصلاحات فرضت قيودا على التغطية الإعلامية المتعلقة بقضايا أمن الدولة والسيادة الوطنية ومصالح الجزائر الاقتصادية.

كما جاء فى التقرير أن السلطة شددت السيطرة على المنظمات غير الحكومية، كما واجه صحفيون المقاضاة بتهم التشهير بموجب قانون العقوبات.