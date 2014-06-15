مصدر أمني: «تحرش بنت المكسح تهريج جيران» (فيديو)

نفت مديرية أمن القاهرة صحة ضبط المتهم بالفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام بعض الشباب بعرقلة سير إحدى الفتيات حال سيرها.

وقال مصدر أمني في تصريحات، الأحد: «إيماء لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المتضمن بعض الشباب يقومون بإسقاط إحدى الفتيات حال سيرها باستخدام حبل، فإن المديرية تؤكد أنه لا صحة للخبر المشار إليه بضبط المتهم».

وأضاف المصدر قائلا «لم يتقدم أحد بالإبلاغ عن تلك الواقعة، كما أن صاحبة تلك الصورة لم تتقدم بالإبلاغ حتى هذه اللحظة، ولم يتم إلقاء القبض على أحد».

وتابع «كما أن صاحبة تلك الصورة معلومة وتدعى نورا بنت شعبان المكسح، ومن المرجح أن يكون جيرانها كانوا يهرجون معها، وذلك أمام نادى المرج الرياضي بشارع المركز الاجتماعي بمنطقة المرج»، وذلك على حد قول المصدر الذي لم تسمه وكالة أنباء الشرق الأوسط.