الإسماعيلي: سنعرض محمود حمد للبيع لو ثبت تورطه في إهانة النادي

كشف محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي عن وجود نية لمعاقبة محمود حمد لاعب الفريق الشاب للبيع بعد دخوله في مشادة كلامية مع حسني عبد ربه نجم الفريق.

ونشبت مشادة كلامية بين عبد ربه وحمد عقب تعادل الفريق مع بتروجيت 1-1 في ختام الدوري، وعدم تأهل الفريق للدورة الرباعية.

واتهم عبد ربه زملائه بالتقصير، ليتدخل حمد للرد.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "سنطبق عقوبات تصل إلى حد البيع لو ثبت تورط اللاعب في الخلاف الذي وقع مع عبد ربه حسب التقرير الذي سيقدمه البرازيلي ريكاردو مدرب الفريق".

وتابع "ليس لي علاقة بالصلح الذي قد يقع بين اللاعبين، لأن إهانة النادي تخص إدارته فقط".

يذكر أن أحد المسؤولين داخل النادي طلب ضم محمد صبحي حارس الفريق للتحقيقات، بحجة أنه تسبب في زيادة انفعال حمد على عبد ربه.