أخبار عاجلة

كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي: سنعرض محمود حمد للبيع لو ثبت تورطه في إهانة النادي

Google+ Print
الإسماعيلي: سنعرض محمود حمد للبيع لو ثبت تورطه في إهانة النادي الإسماعيلي: سنعرض محمود حمد للبيع لو ثبت تورطه في إهانة النادي

كشف محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي عن وجود نية لمعاقبة محمود حمد لاعب الفريق الشاب للبيع بعد دخوله في مشادة كلامية مع حسني عبد ربه نجم الفريق.

ونشبت مشادة كلامية بين عبد ربه وحمد عقب تعادل الفريق مع بتروجيت 1-1 في ختام الدوري، وعدم تأهل الفريق للدورة الرباعية.

واتهم عبد ربه زملائه بالتقصير، ليتدخل حمد للرد.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "سنطبق عقوبات تصل إلى حد البيع لو ثبت تورط اللاعب في الخلاف الذي وقع مع عبد ربه حسب التقرير الذي سيقدمه البرازيلي ريكاردو مدرب الفريق".

وتابع "ليس لي علاقة بالصلح الذي قد يقع بين اللاعبين، لأن إهانة النادي تخص إدارته فقط".

يذكر أن أحد المسؤولين داخل النادي طلب ضم محمد صبحي حارس الفريق للتحقيقات، بحجة أنه تسبب في زيادة انفعال حمد على عبد ربه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع