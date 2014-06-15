محافظ القاهرة: عرض مقترحات لأماكن بدبلة للباعة الجائلين قريبًا

أكد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أن هناك أماكن مقترحة بديلة للباعة الجائلين سوف يتم الإعلان عنها قريبا بعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وذلك لحل الأزمة التى أصبحت مشكلة تؤرق حياة المواطنين بشوارع العاصمة .

وأضاف المحافظ، فى تصريحات لـــ "اليوم السابع"، أن توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين يعد من أهم تحديات المحافظة باعتباره منهج حياة منظمًا للمواطنين، موجها رسالة تحذير لكافة المخالفين بمواجهة صارمة لجميع الإشغالات فى الشارع القاهرى القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.