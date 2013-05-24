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فيتامين "ب" يمنع انكماش خلايا المخ ويقى من الزهايمر

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فيتامين "ب" يمنع انكماش خلايا المخ ويقى من الزهايمر فيتامين "ب" يمنع انكماش خلايا المخ ويقى من الزهايمر

توصلت أحدث الأبحاث الطبية إلى أن الانتظام فى تناول فيتامين "ب-6" و"ب-12" يعمل على خفض فرص تعرض خلايا المخ للانكماش وبالتالى زيادة مخاطر الإصابة بالزهايمر".

وأوضح الدكتور "ديفيد سميث" أستاذ المخ والأعصاب بجامعة "أوكسفورد" البريطانية، أن تزايد معدلات الأحماض الأمينية بين خلايا المخ يسهم بصورة كبيرة فى انكماشها لتتيح الفرصة للإصابة بمرض الزهايمر.

وتشير الدراسات السابقة التى أجريت فى هذا الصدد أن المرضى الذين يعانون من الضعف الإدراكى المعتدل والذى يسبق ويمهد للإصابة بمرض الزهايمر يشير إلى معاناة نحو 50 % من المرضى من انكماش خلايا المخ لديهم خاصة ممن لا يتناولون للمكملات الغذائية الخاصة بفيتامين "ب".

كانت الدراسة قد أجريت على نحو 156 مريضا ونشرت نتائجها فى دورية "الأكاديمية الوطنية للعلوم" أن تخفيض فرص انكماش المخ بنسبة 90% خاصة فى مناطق ومراكز معينة به يسهم بصورة كبيرة فى الوقاية من مخاطر الإصابة بالزهايمر.

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