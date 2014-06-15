رئيس جامعة حلوان: طلاب فنون تطبيقية لم يتقدموا بشكوى ضد أستاذ الخطوط

قال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إن الدكتور عزت جمال الدين، أستاذ تصميم الخطوط والكتابات العربية واللاتينية بكلية الفنون التطبيقية، تقدم بشكوى له، بشأن بعض من طلاب الكلية، تظاهروا ضده، حسب شكوى عزت.

وأضاف صقر فى تصريحات خاصة لــ اليوم السابع"، أنه قرر تحويل الشكوى للتحقيق فيه، بعد ما تقدم به الدكتور من مستندات يقول إنها دليل إدانة على الطلاب، مشيرا إلى أن الطلاب لم يتقدموا بشكوى للجامعة حتى الآن، وأن المعلومات الواردة للجامعة هو تعمد الدكتور المذكور أعلاه فى رسوب مجموعة من الطلاب.

كان العشرات من طلاب كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان قد نظموا وقفة احتجاجية، أمام أسوار الكلية تحت عنوان "اتحدوا من أجل كرامتكم"، للمطالبة بإقالة الدكتور عزت جمال الدين، متهمينه بأفعاله غير اللائقة وألفاظه البذيئة -على حد تعبير الطلاب.