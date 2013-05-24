مركز لإنتاج وتسويق الزهور بجامعة طنطا

أكد الدكتور "عبد الحكيم عبد الخالق خليل"، رئيس جامعة طنطا، على أهمية استثمار المسطحات الخضراء، والتوسع فى زراعة وتربية نباتات الزينة، باعتبارها الرئة التى يتنفس بها الإنسان، ودورها المهم فى الحفاظ على البيئة ومقاومة التلوث.

جاء ذلك أثناء افتتاح مركز الاستثمار الخدمى، وتسويق الزهور ونباتات الزينة فى إطار خطة الجامعة لتفعيل الإدارة الزراعية.

أشارت المهندسة "أمانى عطية"، مدير الإدارة، أن المركز يهدف إلى تقديم الخدمات الإرشادية فى المجال الزراعى، والعمل على ترشيد استخدام مياه الرى والمحافظة عليها وتوريد نباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج لجميع وحدات الجامعة وغير المشاركة بمعارض الزهور باسم الجامعة.