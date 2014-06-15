لليوم الـ 17..استمرار توقف «العالمية للنترات» بالسويس

واصل عمال شركة النترات العالمية بالسويس اضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الـ 17 بعد صطدام بين العمال وادارة الشركة بسبب قرار اداري بفصل اعضاء اللجنة النقابية بالشركة.

وأكدت الجمعية العمومية للعاملين بشركة السويس للنترات عبر بيان اصدرته أنهم مستمرين فى التصعيد والأضراب عن العمل وذلك بعد اعلان مدير المصنع بالتهديد لباقي العمال بالفصل على حد وصفهم.

كان عمال شركة النترات العالمية بالسويس قد حرروا بلاغا تحت رقم 1041 اداري عتاقة ضد أدارة الشركة يتهمونهم بغلق وأيقاف العمل بالشركة لمدة يومان على خلفية قيامهم بفصل اعضاء اللجنة النقابية بشكل تعسفي كما وصف العمال .

من جانبها قامت أدارة الشركة بتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة يتهمونهم بمنع اداري الشركة من الدخول والتظاهر بشكل مخالف للقانون أمام باب الشركة.