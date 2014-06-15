أبو النصر يشدد على الالتزام بشروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر ، توجيهاته إلى مديري المديريات التعليمية ، بضرورة الالتزام بعدة إجراءات فيما يتعلق بشروط شغل وظائف التعليم (معلم – أخصائي) مساعد ، تطبيقا لأحكام قانون التعليم ، ومراعاة للصالح العام ، وتطويرا للعملية التعليمية.

> وقال أبو النصر – في تصريح له – إن أول هذه الإجراءات ، هو حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير ما حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ، ومنع أي تعاقدات بالأجر أو الحصة ، وأضاف أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين ، أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة ، للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم.

> وأكد أن التعيين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد يجب أن يتم وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها في ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة ، مشددا على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي للمتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد ، إلا بعد الرجوع للأكاديمية المهنية للمعلمين ، لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي ، لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية ، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية ، مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 .

> وكشف الوزير عن عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد ، إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات ؛ حيث أن التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان ، وشدد على عدم جواز منح المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد أجازات خاصة ، إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم أو أخصائي ، لتعارض ذلك مع أحكام القانون ، باستثناء أجازة الوضع لمدة 3 أشهر.

> وكلف الوزير ، مديري المديريات بضرورة مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي والإداري ، شئون العاملين ، الشئون القانونية ، وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.

> وأكد على حصر التعاقد مع خريجي كليات التربية والحاصلين على دبلوم تربوي ، بالإضافة إلى حصر التعاقد مع خريجي كلية التربية (تعليم أساسي) على المرحلة الابتدائية.

> يذكر أنه يشترط الحصول على شهادة الـ ICDL عند التعاقد ، علما بأن فترة تأجيل الحصول على هذه الشهادة انتهت بالنسبة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين ، ومن لم يسلمها مع استيفاء الملف تلتزم المديريات باستلامها وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية .