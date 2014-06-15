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“الدماطي” ساخراً من الشاهد الـ12: نريد عرضه علي الطبيب لعدم تذكره شيء

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“الدماطي” ساخراً من الشاهد الـ12: نريد عرضه علي الطبيب لعدم تذكره شيء “الدماطي” ساخراً من الشاهد الـ12: نريد عرضه علي الطبيب لعدم تذكره شيء

طالب المحامى محمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان من محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى قضية ” الهروب وادى النطرون ” ،من المحكمة عرض الشاهد رقم 12 “أيمن جمال فتوح الزهيرى” ضابط شرطة بمصلحة التدريب والمسؤول عن كتيبة تأمين سجن وادى النطرون على طبيب لمعرفة مدى تذكره بعد أن قرر الشاهد أنه غير متذكر بعض النقاط.

وأكد الدفاع بأنه لا يمكن أن يكون مسؤول كتيبة ولا يتذكر كل شئ , وأنها كارثة أن لا يتذكر على الأقل عدد الأسلحة التى توجد مع كتيبته

وأجاب الشاهد : “تقريبا 500 قطعة سلاح”.

إلا أن القاضى أكد له أن الشاهد غير متذكر ،وأجاب عن أشياء كثيرة قائلاً :يا ريت يتذكر ويقولنا على الأقل يريحنا.

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