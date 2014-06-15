ممتاز القط: مبارك لن يطلب عفوا رئاسيا لثقته في القضاء

أكد الكاتب الصحفي ممتاز القط، ثقته في أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم ولن يطلب العفو الرئاسي، نظرًا لثقته العمياء في براءته والقضاء.

وأضاف “القط” عبر صفحته على “فيس بوك”: “استطيع أن أجزم أن الرئيس حسني مبارك لم ولن يطلب عفوا من أي نوع، لأنه يثق ثقة عمياء في براءته، وعدالة قضاء مصر الشامخ، كما أن معنوياته مرتفعة للغاية”.

ونقل “القط” عن مبارك قوله: “سيادة المشير السيسي ابن أصيل للعسكرية، والتي ستظل هي الحصن المنيع والدرع الذي يحمي مصر، وشعبها، وأتمنى أن يوفقه الله خلال رئاسته”.

وقالت صحيفة “البيان الإماراتية”، في عدد السبت، إن هناك أنباء حول إصدار قرار رئاسي بالعفو الصحي عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نظراً لسوء حالته الطبية، والإفراج عنه فوراً، وإسقاط جميع القضايا المتهم فيها، وعلى رأسها المتعلقة بالقصور الرئاسية التي حُكم عليه فيها بالسجن المشدّد ثلاث سنوات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأضافت الصحيفة أن «القرار يأتي بسبب تدهور حالته الذى ظهر أثناء محاكمته في قضية القرن التي بكى خلالها مرتدياً البدلة الزرقاء، وستسلم اللجنة الطبية المُشكلة للفحص الطبي على مبارك بمستشفى المعادي العسكري تقريرها الطبي للنيابة العامة، وستقوم بدورها بإعلانه قريباً، وينتظر أن يوقع الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي قرار العفو»، حسب الصحيفة.