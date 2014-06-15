نشاط مكثف في تصوير الأعمال العربية بمدينة الإنتاج الإعلامى

في إطار تعزيز التعاون المثمر بين مدينة الإنتاج الإعلامي والتليفزيونات العربية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة نحو جذب الفضائيات وشركات الإنتاج العربية لتصوير أعمالهم الدرامية والبرامج الوثائقية داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي ومناطق التصوير المفتوحة بها تشهد استديوهات المدينة في الفترة الحالية تصوير عدد من هذه الأعمال الدرامية والبرامج التسجيلية العربية حيث يتم تصوير المسلسل الإجتماعي العراقي ” أيو المصايب” بشارع مصدق بالمدينة وهو من إنتاج شركة ايتانا للإنتاج الفني وإخراج المخرج العراقي أبوخميرة كما يجري تصوير سيت كوم كوميدي سعودي بعنوان ” واي فاي ” في شارع مصدق , أيضا إضافة الي شارع عماد الدين .., والعمل الثالث الجاري تصويره بالمدينة برنامج إنشاد ديني من إنتاج وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ويشارك فيه المنشد الكويتي ناصر المشاري والمنشد البحريني وليد الحمادي ويتم تصويره بالحي الإسلامي والحي الريفي إلي جانب المنطقة الصحراوية بالمدينة .