رئيس مصلحة الجمارك: ضبط 7 حاويات تحتوي علي كميات كبيرة من خرز المسدسات

في إطار خطة وزارة المالية لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية حمايةً للأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي صرح السيد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بأن جمارك ميناء العين السخنة نجحت في ضبط 7 حاويات سعة 40 قدم قادمة من الصين باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير علي انها تحتوي علي خردوات وبالفحص تبين انها تحتوي على كمية كبيرة من سلاح الكتر (آلة حادة) والمحظور استيرادها بالإضافة إلى كميات كبيرة من “خرز مسدسات” وأقلام ليزر محظور استيرادها أيضا.

وقال انه تم مصادرة محتويات الحاويات طبقا للمادة 121 من قانون الجمارك مع تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف للجهات المعنية حيث تواجه الشركة المستوردة تهمة التهريب بجانب الزامها بدفع غرامة تقدر بمثلي القيمة الجمركية للشحنة.

كما تم ضبط حاويتين قبل تصديرهما إلى احدي الدول العربية على إنهما شرائح رخام ثم تبين بالفحص وجود كميات أرز مصري المحظور تصديره بقرار وزاري .

كما ورد إلى جمارك الأدبية بالسويس حاوية سعة 40 قدم واردة من الصين باسم إحدى شركات الاستيراد و التصدير علي انها تحتوي علي شنط حريمي، وبالمعاينة تبين وجود ألف مكواة شعر سيراميك ولم يتم ذكرها بالمستندات بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك حتى لا يتم فحصها من قبل الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة والرقابة على الصادرات والواردات مشيرا الي ان قيمة الرسوم والغرامات المقررة علي الرسالة المضبوطة تقدر بنحو مليون جنيه.