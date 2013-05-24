شباب رسالة ينشئون أول مركز لاستقبال أطفال الشوارع بالفيوم

يسعى عدد من الشباب المتطوعين بجمعية رسالة بالفيوم، هذه الأيام إلى العثور على مقر لإنشاء أول مركز لاستقبال أطفال الشوارع بالمحافظة.

وقالت فاطمة شعيب، من الشباب المسئولين عن المشروع، إن المركز أشهر جمعية رسالة، ولكنها ستكون مستقلة بذاتها ولها مقر مستقل، وأنها ستكون مخصصة لاستقبال أطفال الشوارع، وسيحتوى على صالة استقبال وحجرة فنية، وأخرى للتعليم الدينى ومطبخ متكامل لتقديم وجبات للأطفال، وحجرة لمشروع "أنامل أد الحياة" لتعليم الأطفال حرف مختلفة.

وأكدت أن الشباب القائمين على المشروع لا يدخرون جهدا، ولكنهم يحتاجون للدعم المادى والمعنوى، فالدعم المادى لعمل مركز متكامل نوفر به كل الإمكانات اللازمة، والدعم المعنوى من خلال أساتذة الجامعة والمهتمين بأطفال الشوارع بالفيوم، ممن يستطيعون تقديم المساعدات لهؤلاء الأطفال.