تأجيل محاكمة دومة و268 آخرين في أحداث مجلس الوزراء لـ 23 يونيو لفض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة في محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 الى جلسة 23 يونيو الجارى لفض الأحراز وحضور اللجنة.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه