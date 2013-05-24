بالصور.. حزب النور ينظم معسكر"أسد بن خزيمة لإعداد القادة" ببلطيم

نظم حزب النور بمركز كفر الشيخ، أمس الخميس، أولى فعاليات المعسكر الصيفى تحت رعاية اللجنة الاجتماعية بالحزب، حيث تجمع أعضاء الحزب فجر أمس الخميس، فى نقطة التجمع أمام مسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، وانطلقت الأتوبيسات بالأعضاء نحو موقع المعسكر بمصيف بلطيم.

وأطلق القائمون على المعسكر، اسم المعسكر "أسد بن خزيمة" لإعداد القادة، مؤكدين أنه يهدف للتواصل بين قادة الحزب والأعضاء، حيث يحاضر فى هذا المعسكر مجموعة من القادة والرموز، منهم الشيخ سيد حسين، من مشايخ الدعوة السلفية، والدكتور محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا للحزب، وعضو مجلس الشعب السابق، والشيخ محمد سعد، مدير مركز الفتح للدراسات الإستراتيجية وعضو الجمعية التأسيسية، وطارق المهدى، عضو مجلس الشورى، والدكتور أحمد السعدى، أمين حزب النور لمركز كفر الشيخ، ومحمد عياد، وكيل حزب النور لمركز كفر الشيخ ومدير جريدة الفتح، والدكتور بهاء سكران، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية.

وأضاف المنظمون أن المحاضرات تدور حول علو الهمة، وتوجهات الحزب، والدعوة، والفضفضة، والسلف، ومناهج التغيير، ومهارات التواصل، والعمل الجماعى، كما يحتوى البرنامج على العديد من البرامج الترفيهية، والرياضية.