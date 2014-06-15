محافظ القاهرة يغلق محلا بالساحل يخلط اللحوم بدهن الخنزير

أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة قرارا بالغلق الإداري الفوري لمحل مجمدات المحبة الكائن في 53شارع عبد الحميد الديب بالساحل علي خلفية ضبط 75كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي أثبتت التحاليل المعملية احتواءها علي دهن الخنزير بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول اللحوم، كما تبين أن المحل ليس لديه سجل صناعي يسمح له بممارسة النشاط .

> وقالت الدكتورة سعاد الخولي مدير مديرية الطب البيطري، فى تصريح لها، إنه في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به المديرية لضبط الأسواق تم تشكيل لجنة من أطباء التفتيش بالمديرية للمرور على المحلات والمطاعم بدائرة قسم شرطة الساحل حيث تم ضبط كمية من مصنعات اللحوم تزن 75كجم بحالة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 7400 ج ج لسنة 2014 والتحفظ علي المضبوطات لحين استصدار قرار من النيابة المختصة وتم سحب عينات من المضبوطات وتحليها حيث تبين احتواؤها على دهن الخنزير، وأصدرت النيابة المختصة قراراً بتشكيل لجنة لإعدام المضبوطات المتحفظ عليها وتحرير محضر بالإجراءات .

> وأضافت الخولي أنه تم ضبط أكثر من نصف طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من السوبر ماركت الشهيرة حيث تم ضبط 99كجم مصنعات دواجن وأسماك بمحل هايبر المحمل الكائن في 90 ش جسر السويس بالزيتون ، و30 كجم مصنعات دواجن بسوبر ماركت أولاد غانم الكائن في 504عمارات الميريلاند بمصر الجديدة ، و338.5 كجم مصنعات لحوم ودواجن وأسماك بسوبر ماركت أولاد رجب الكائن في 73ش حوض اليازجي بالساحل ، و35 كجم مصنعات لحوم بسوبر ماركت الونش الكائن في ش مسرة بروض الفرج حيث تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وإعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .