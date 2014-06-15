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وزير العدل: لابد من العمل الجاد للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها

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وزير العدل: لابد من العمل الجاد للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها وزير العدل: لابد من العمل الجاد للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها

وزير العدل نير عثمان

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن المرحلة التي تمر بها البلاد في إطار التحول الديمقراطي وإعادة بناء الدولة والتنمية من أجل غد مشرق، موضحًا أن القضاء حمل لواء العدل منذ فجر التاريخ باعتباره الملاذ الآمن الذي يهرع اليه المواطنين لإعطاء كل ذى حق حقه، وهو أحد الركائز الأساسية لقيام الدول، وتقاس به تقدمها.
> وأوضح وزير العدل – خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الثاني بشأن التقاضي الإلكتروني بين النظرية والتطبيق في مراحل الدعوى المختلفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية – أننا في حاجة إلى العمل الجاد والجهد الدءوب للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها ليتمكن كل قاضى من أداء دوره المرجو منه في الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة لما له من أثر على المجتمع، وتقدمه على كافة الأصعدة .

وأشار عثمان الى أن المجتمع الدولي يمر بمراحل عديدة من التطورات السريعة في كافة المجالات المختلفة، خاصة المجال التكنولوجي الذي كان له الأثر على كافة القطاعات في الدولة، في ظل نظام العولمة والتي يحتم على الإنسان ضرورة مواكبة هذه التغيرات واللحاق بركب التقدم .

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