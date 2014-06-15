خبير طاقة عالمي يتفقد محطة الطاقة الشمسية بديوان عام الأقصر‎

تفقد المهندس ابراهيم سمك خبير الطاقة العالمي ، على هامش مشاركته في مؤتمر الأقصر الدولي الاول للطاقة الشمسية ، يرافقه اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر محطة الطاقة الشمسية اعلي ديوان عام محافظة الأقصر والتي تساهم في توفير 80 كيلو وات كهرباء كل عشرة ساعات كما تقوم بتشغيل كهرباء مبني ديوان عام المحافظة وانارة طريق كورنيش النيل بالكامل بإستخدام لمبات led ذات التكنولوجيا الحديثة والموفرة للطاقة وبلغت تكلفة المحطة 3 مليون جنيه فضلا عن قدرتها علي استمرار تشغيل الكهرباء وعدم انقطاع التيار كما تساهم في تخفيف الأحمال وتوفير مصدر بديل لمحطات الكهرباء التي تعمل بالوقود .

وابدى سمك اعجابه الشديد بالمحطة واوصي بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية واستغلال هذا المورد الهام في خلق مصادر بديلة ومتجددة للطاقة.

وقال محافظ الأقصر ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي تعتزم المحافظة تنفيذها ومنها مشروع “المدينة الخضراء ” او ما يطلق عليهGreen city.

وكشف المحافظ عن تركيب ثلاث محطات الاولي بمبني ديوان عام محافظة الأقصر وتم الانتهاء منها والثانية بمكتبة مصر العامة والثالثة بمركز المؤتمرات الدولي.

كانت الأقصر قد شهدت أمس ختام مؤتمر الأقصر الدولي الأول للطاقة الشمسية الذي يحمل شعار ” الأقصر مدينة خضراء ” تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بمشاركة وزارات السياحة والكهرباء والبترول والبيئة والاثار والتعاون الدولي وبحضور كلاً من الدكتورة ليلي اسكندر وزير البيئة واللواء مهندس طارق سعد الدين محافظ الأقصر واللواء طه سيد بدوي رئيس مجلس ادارة الشركة العربية العالمية للبصريات والمهندس ابراهيم سمك الخبير العالمي والمصري في مجال الطاقة الشمسية بالمانيا وعدد من خبراء الطاقة وقيادات وزارات السياحة والكهرباء والصناعة والاستثمار.

ناقش المؤتمر عدة محاور من بينها المشروعات والخطط المستقبلية للطاقة الشمسية في مصر،والأقصر بين الحاضر والمستقبل واسترتيجيات تحويل المدن الي مدن خضراء.

وخلص المؤتمر الي عدد من التوصيات أهمها ان تكون الأقصر المدينة المستدامة الخضراء فى مصر بحلول عام 2020 ” كما تم توقيع بروتوكول تضمن عدد من الاهداف في مقدمتها العمل على تحقيق التوصيات الصادرة في المؤتمر وضع الإطار العام لإستراتيجة التحول لمدينة خضراء فى إطار اللتنمية المستدامة وتفعيل الفكر المستقبلى لإستراتيجيات وسياسات وتشريعات مرنه فى هذا المجال…