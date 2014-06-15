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بدء محاكمة دومة و268 أخرين فى أحداث مجلس الوزراء

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بدء محاكمة دومة و268 أخرين فى أحداث مجلس الوزراء بدء محاكمة دومة و268 أخرين فى أحداث مجلس الوزراء

أرشيفية

بدأت منذ قليل د محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة محاكمة الناشط السياسي “أحمد دومة” و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011،وتم إثبات حضور المتهمين المحبوسين.

وتم تجهيز القاعة بشاشات عرض لعرض الأحراز وأثبت المحامى أنة لم يتم إدخال بعض المتهمين المخلى سبيلهم حتى الأن بعد أن منعهم الأمن بناء على تعليمات القاضى، وقال القاضى إن :”مسألة منع المتهم لاعلم بها لدى المحكمة.

وكانت النيابة ،قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: “التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه”.

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