إيداع المتهمين قفص الاتهام فى قضية «الهروب الكبير»

تم إيداع المتهمين، منذ قليل، قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة رابعة فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمعروفة إعلامياً بـ «الهروب الكبير» .

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهماً، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.