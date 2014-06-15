انطلاق فعاليات حملة “كاملة” لمناهضة ختان الإناث في 11 محافظة

ينظم الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل مشروع إئتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث حملة “كاملة” للاحتفال باليوم القومي لمناهضة ختان الإناث خلال الفترة من 11- 30 يونيو 2014، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والعديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، حيث سيتم إقامة عدد من المؤتمرات الشعبية يصاحبها قوافل طبية وعروض مسرحية وحكي في 11 محافظة وهم: “القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أسيوط، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر”.

وتسعى الحملة إلي تذكير المجتمع بالموقف الطبي والقانوني والديني الرافض والمجرم لتلك الممارسة الضارة والدعوة إلي تفعيل القانون للقضاء تماما عليها.

وتزامناً مع الحملة وفي سابقة هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، تم إعادة فتح التحقيق في قضية “سهير الباتع” والتي توفيت نتيجة لإجراء ممارسة الختان بمركز أجا بالدقهلية في يونيو 2013 ، حيث قام مكتب النائب العام بتحويل المتهمين للمحاكمة الجنائية وهم الطبيب الذي أجرى لها الختان ووالدها الباتع محمد إبراهيم ويختص القضاء المصري بالبت في القضية الآن كأول قضية يقاضى فيها بتهمة ختان الإناث.

والجدير بالذكر أن حملة كاملة أطلقها ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث في يونيو 2013، تحت شعار “بناتنا كاملين، عاوزينهم ليه ناقصين”، وستظل جهود جميع الجهات المعنية مستمرة حتي يتم عقاب كل من تسول له نفسة إقتطاع جزء من جسد فتاة وإهانتها بدعوى الختان أو الطهارة.