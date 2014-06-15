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تعذر حضور مجند شاهد في “الهروب الكبير” لأداء الامتحانات

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تعذر حضور مجند شاهد في “الهروب الكبير” لأداء الامتحانات تعذر حضور مجند شاهد في “الهروب الكبير” لأداء الامتحانات

محمد بديع

تقدم ممثل النيابة بطلب لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى لنظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان ، يفيد تعذر حضور الشاهد المجند سعيد فتوح بسبب أداء الامتحانات.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

 

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