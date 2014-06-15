تشهد مصر اليوم موجة شديدة الحرارة تبشر بقرب حدوث الانقلاب الصيفى بعد أن استمر فصل الربيع لمدة 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة ، حيث يشترك علماء الفلك والجغرافيا فى تحديد بداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا حول يوم 21 يونيو من كل عام ، واللذين قد يختلفان فى حساباتهما فى ساعات قليلة .
> وصرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن بداية فصل الصيف فى مصر والنصف الشمالى للكرة الارضية فلكيا ستوافق يوم السبت القادم ، وان طول فصل الصيف لهذا العام هو 93 يوما و15 ساعة و38 دقيقة حسابيا .
> وقال – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم – إن فصل الصيف يبدأ فور حدوث الانقلاب الصيفى الذى سيحدث فى تمام الساعة 12 ظهرا و51 دقيقة يوم 21 يونيو الحالى ، وذلك ايذانا بميلاده ، مشيرا الى أن الانقلاب الصيفى يأتى بعدما تستمر حركة الشمس الظاهرية بعد الاعتدال الربيعى فى الاتجاه تدريجيا نحو شمال خط الاستواء ، حيث يواصل ميل اشعة الشمس فى الزيادة فيزاد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل فيما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى .
> وأضاف أنه فى يوم الانقلاب الصيفى يبلغ طول النهار اقصاه فى نصف الكرة الشمالى ، ويتصل الشفق المسائى بالشفق الصباحى وتسمى الليالى فى هذه الحالة بالليالى البيضاء فى المنطقة المتجمدة الشمالية حيث لا تغرب الشمس ويظل النهار لمدة 24 ساعة ، وأشار الى أنه فى فصل الصيف تكون أشعة الشمس أقرب الى العمودى على سطح الارض وتكون درجة الحرارة مرتفعة والنهار اطول من الليل .
> ومن جانبه ، نفى الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد مسئولية الشمس عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض فى فصل الصيف ، مشيرا الى أنه من الثابت علميا أن الأرض تكون أبعد عن الشمس فى فصل الصيف ، وأقرب إليها فى الشتاء ، وأوضح أن ما يسبب حرارة الصيف ، وبرودة الشتاء هو ميل محور دوران الأرض حول نفسها ، الذى يكون متجها نحو الشمس فى الصيف وبعيدا عنها فى الشتاء ، و أن محور دوران الأرض يميل بزاوية مقدارها 23 درجة ونصف الدرجة على مستوى مدار الأرض حول مستوى الشمس.
فصل الصيف يبدأ فلكيا السبت القادم .. وارتفاع شديد بدرجة الحرارة
تشهد مصر اليوم موجة شديدة الحرارة تبشر بقرب حدوث الانقلاب الصيفى بعد أن استمر فصل الربيع لمدة 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة ، حيث يشترك علماء الفلك والجغرافيا فى تحديد بداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا حول يوم 21 يونيو من كل عام ، واللذين قد يختلفان فى حساباتهما فى ساعات قليلة .