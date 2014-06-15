قاضى “وادى النطرون”: نقدر الحالة الصحية الحرجة للعريان والتي منعته من الحضور

عقب بدء جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى لنظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان ، تقدم أسامة الحلو دفاع الدكتور عصام العريان بطلب للقاضى يفيد تعذر حضور العريان بسبب إجراء عملية جراحية ، فرد القاضى ” أنا متابع حالته بشكل جيد ومستمر ، وعرفنا أنه كان عنده إنفجار فى الغضروف وحالته كانت حرجة جدًا وسيئة ولو لم يجرى الجراحة فى موعدها لحدث له شلل ، والحمد لله حالته تحسنت”.

وقدمت النيابة مذكرة للمحكمة عن حالة الكتور مصطفى الغنيمى و أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من مستشفى المنيل الجامعى لبحث حالته.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهم من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.