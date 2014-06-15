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محافظ القاهرة يغلق محلاً يخلط اللحوم بدهن الخنزير بالساحل

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محافظ القاهرة يغلق محلاً يخلط اللحوم بدهن الخنزير بالساحل محافظ القاهرة يغلق محلاً يخلط اللحوم بدهن الخنزير بالساحل

أصدر د. جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، قراراً بالغلق الإدارى الفورى لمحل مجمدات المحبة، الكائن فى 53شارع عبد الحميد الديب بالساحل، على خلفية ضبط 75كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، أثبتت التحاليل المعملية احتوائها على دهن الخنزير بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول اللحوم، كما تبين أن المحل ليس لديه سجل صناعى يسمح له بممارسة النشاط.

وصرحت د.سعاد الخولى مدير مديرية الطب البيطرى، بأنه فى إطار الدور الرقابى الذى تقوم به المديرية لضبط الأسواق، تم تشكيل لجنة من أطباء التفتيش بالمديرية للمرور على المحلات والمطاعم بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث تم ضبط كمية من مصنعات اللحوم تزن 75كجم بحالة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 7400 ج ج لسنة 2014 والتحفظ على المضبوطات لحين استصدار قرار من النيابة المختصة، وتم سحب عينات من المضبوطات وتحليلها، حيث تبين احتوائها على دهن الخنزير، وأصدرت النيابة المختصة قراراً بتشكيل لجنة لإعدام المضبوطات المتحفظ عليها، وتحرير محضر بالإجراءات.

وأضافت د.سعاد الخولى أنه تم ضبط أكثر من نصف طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى فى عدد من السوبر ماركت الشهيرة، حيث تم ضبط 99كجم مصنعات دواجن وأسماك بمحل هايبر المحمل الكائن فى 90 ش جسر السويس بالزيتون، و30 كجم مصنعات دواجن بسوبر ماركت أولاد غانم الكائن فى 504عمارات الميريلاند بمصر الجديدة، و338.5 كجم مصنعات لحوم ودواجن وأسماك بسوبر ماركت أولاد رجب الكائن فى 73ش حوض اليازجى بالساحل، و35 كجم مصنعات لحوم بسوبر ماركت الونش الكائن فى ش مسرة بروض الفرج، حيث تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وإعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

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