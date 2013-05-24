أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعزيزات أمنية لمحطة الصرف الرئيسية ببنى سويف لمنع اقتحامها مجددًا

Google+ Print
تعزيزات أمنية لمحطة الصرف الرئيسية ببنى سويف لمنع اقتحامها مجددًا تعزيزات أمنية لمحطة الصرف الرئيسية ببنى سويف لمنع اقتحامها مجددًا

دفعت مديرية أمن بنى سويف، صباح اليوم الجمعة، بتعزيزات أمنية، وسيارة تحمل العشرات من جنود الأمن المركزى، لتأمين وحراسة محطة الصرف الصحى الرئيسية بالطريق المؤدى من مدينة بنى سويف إلى قرية "تزمنت" الشرقية بمركز بنى سويف، خوفا من تجدد اقتحامها، حيث تواجد اللواء عبد الباسط محمد، مساعد مدير الأمن، وأيضاً الدكتور خالد ناجى، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة بالمحافظة، يرافقه العشرات من الإخوان وأعضاء الحزب داخل المحطة، حيث أكد النائب الإخوانى لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث من قيام أهالى عزبة على سليمان التابعة لقرية "تزمنت" من اقتحام المحطة وتحطيم لوحتى الكهرباء، للمطالبة بتنفيذ مشروع الصرف الصحى، يعد عملا تخريبيا لافتا إلى أن الخسائر المبدئية تقدر بنحو 140 ألف جنيه، مطالبا الشرطة بالقبض على المقتحمين وتعيين حراسة أمنية دائمة لحماية المحطة الرئيسية بالمحافظة.

كان نحو 40 من أهالى عزبة على سليمان "سليمان أبوعلى"، التابعة لمركز بنى سويف، قد اقتحموا محطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسية للمحافظة، الموجودة بالطريق المؤدى إلى قرية "تزمنت" الشرقية التى تتبعها العزبة، وقاموا، مساء أمس الخميس، بإشعال النيران فى الإطارات القديمة داخل المحطة كما حطموا لوحتى كهرباء وزجاج إحدى المعدات الثقيلة "لودر"، اعتراضا على عدم توصيل الصرف الصحى لمنازلهم منذ سنوات، رغم أن المحطة متاخمة لحقولهم الزراعية على حد قولهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365