تعزيزات أمنية لمحطة الصرف الرئيسية ببنى سويف لمنع اقتحامها مجددًا

دفعت مديرية أمن بنى سويف، صباح اليوم الجمعة، بتعزيزات أمنية، وسيارة تحمل العشرات من جنود الأمن المركزى، لتأمين وحراسة محطة الصرف الصحى الرئيسية بالطريق المؤدى من مدينة بنى سويف إلى قرية "تزمنت" الشرقية بمركز بنى سويف، خوفا من تجدد اقتحامها، حيث تواجد اللواء عبد الباسط محمد، مساعد مدير الأمن، وأيضاً الدكتور خالد ناجى، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة بالمحافظة، يرافقه العشرات من الإخوان وأعضاء الحزب داخل المحطة، حيث أكد النائب الإخوانى لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث من قيام أهالى عزبة على سليمان التابعة لقرية "تزمنت" من اقتحام المحطة وتحطيم لوحتى الكهرباء، للمطالبة بتنفيذ مشروع الصرف الصحى، يعد عملا تخريبيا لافتا إلى أن الخسائر المبدئية تقدر بنحو 140 ألف جنيه، مطالبا الشرطة بالقبض على المقتحمين وتعيين حراسة أمنية دائمة لحماية المحطة الرئيسية بالمحافظة.

كان نحو 40 من أهالى عزبة على سليمان "سليمان أبوعلى"، التابعة لمركز بنى سويف، قد اقتحموا محطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسية للمحافظة، الموجودة بالطريق المؤدى إلى قرية "تزمنت" الشرقية التى تتبعها العزبة، وقاموا، مساء أمس الخميس، بإشعال النيران فى الإطارات القديمة داخل المحطة كما حطموا لوحتى كهرباء وزجاج إحدى المعدات الثقيلة "لودر"، اعتراضا على عدم توصيل الصرف الصحى لمنازلهم منذ سنوات، رغم أن المحطة متاخمة لحقولهم الزراعية على حد قولهم.