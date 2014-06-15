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كليب تتر مسلسل ” لو” لإليسا يتخطى 350 ألف مشاهد خلال 48 ساعة

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كليب تتر مسلسل ” لو” لإليسا يتخطى 350 ألف مشاهد خلال 48 ساعة كليب تتر مسلسل ” لو” لإليسا يتخطى 350 ألف مشاهد خلال 48 ساعة

كتبت : رباب يوسف القعيد

تخطى كليب مسلسل “لوْ” الذي قامت بغنائه النجمة اللبنانية” إليسا ” أكثر 350 ألف مشاهد خلال 48 ساعة على موقع التواصل الإجتماعى ” you tube ” , حيث يضم الكليب الذي يحمل نفس إسم المسلسل “لو” , مقتطفات مختلفة ومتنوعة من مشاهد العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على العديد من القنوات الفضائية منها قناة mbc و osn وmtvاللبنانية والسومرية العراقية وقناة الحياة وقناة التونسية وقناة سما وغيرهم ولقد حرص المنتج “صادق الصبّاح ” على اختيار الفنانة اللبنانية إليسا لغناء فيديو كليب مسلسل “لوْ” لما تحمله من إحساس عالي وصوت عذب له شعبية كبيرة في الوطن العربي , ويتماشى مع الأحداث الدرامية للمسلسل , لافتا انه فخور باختياره للنجمة اللبنانية ومعربا عن بالغ سعادته لما حققه الفيديو كليب من شعبيه كبيرة في وقت وجيز على صفحات التواصل الإجتماعى مسلسل “لوْ” هو عمل اجتماعي رومانسي يقوم ببطولته الفنان عابد فهد ، نادين نجيم ، يوسف الخال ، عبد المنعم عمايري ، ديما بياعة , عصام بريدى، دارين حمزة , ومن الفنان عبد الرحمن أبو زهره ، فريال يوسف ، حازم سمير ، لقاء سويدان , المسلسل من إعداد و سيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر ، إخراج سامر البرقاوي و من إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي ” صبّاح أخوان ” وشركة إيجل فيلم . فيديو كليب مسلسل ” لو ْ” غناء النجمة إليسا

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