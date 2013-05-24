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قيادى سلفى: على جثتى أن ينتشر التشيع فى مصر.. ووعود الرئيس لم تتحقق

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قيادى سلفى: على جثتى أن ينتشر التشيع فى مصر.. ووعود الرئيس لم تتحقق قيادى سلفى: على جثتى أن ينتشر التشيع فى مصر.. ووعود الرئيس لم تتحقق

قال الشيخ شريف الهوارى القيادى السلفى خلال المؤتمر الذى أقيم فى دسوق بعنوان "معاً ضد الشيعة" أنه بعد زيارة نجاد لمصر ذهب وفد من الدعوة لمؤسسة الرئاسة، ليذكروا الرئيس بوعوده فى هذا الجانب، وذكر الرئيس أن الأمر على ما يرام، ولاحظت الدعوة أنه لم يحدث أى جديد فكان لابد من التحرك.

أضاف الهوارى، أننا شكلنا لجنة برئاسة الدكتور أحمد فريد للتصدى لهذا المد الخبيث و"الدعوة السلفية أول من حملت الهم وقامت لمواجهة هذا الغزو، ولن تتنازل الدعوة ولن تسكت عن أى مخالفات، فقد أمرنا أن نأخذ الكتاب بقوة وأمرنا أن نذكر ما جاء فى القرآن والسنة، وأنا أقولها: على جثتى، لن ينشر التشيع فى ".

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مصر 365

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