ضبط متهم باغتصاب فتاة بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية متهم باغتصاب ربة منزل بمدينة الخانكة.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من “ولاء .و .م” -14 سنة- ربة منزل يفيد انه حال استقلالها توك توك قيادة “اسلام .ر .ع” -16 سنة- لتوصيلها لمحل اقامتها وقام بالدخول لمنطقه أرض الجمال بمنطقه سكنها وقام بوضع قطعة قماش على فمها وقام باغتصابها مرتين تحت تهديد سلاح أبيض محدثاً إصابتها بالفخذ الأيسر بمطواه كانت بحوزته فتم تحويل المذكورة لمستشفى الخانكة المركزى.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وكلفت إداره البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11950 جنح مركز الخانكه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.