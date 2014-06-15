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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 32 ألفا و443 حكماً قضائياَ خلال 48 ساعة

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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 32 ألفا و443 حكماً قضائياَ خلال 48 ساعة مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 32 ألفا و443 حكماً قضائياَ خلال 48 ساعة

وزارة الداخلية

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها.
> وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 48 ساعة – عن تنفيذ 32 ألفا و443 حكما قضائيا متنوعا ، شملت 298 حكم جنايات ، و14 ألفا و173 حكم حبس جزئيا ، و2685 حكم حبس مستأنفا ، و11 ألفا و169 حكم غرامات ، و4118 حكم مخالفات.
> وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

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