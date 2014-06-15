العثور على صياد خورفكان ومرافقيه قبالة ولاية خصب العمانية

بعد ثلاثة أيام متواصلة من فقدانهم في عرض البحر فجر الأربعاء الماضي، تم العثور مساء أمس على الصياد المواطن ( عبدالله عبدالرحمن البلوشي ) في العقد السابع من عمره و3 من بحارته الآسيويين وقاربهم بعد تعطل محركه، وانجرافه إلى خارج المياه الإقليمية للدولة ليصل قبالة ولاية خصب العمانية والتي تبعد عن خورفكان بمسافة نحو 90 كيلومترا، وفق بيان من إدارة جمعية خورفكان للصيادين.

وأوضح زوج ابنة الصياد المفقود ويدعى ( أحمد مراد ) والذي كان أول من تلقى خبر العثور عليه: " بفضل الله وبعد جهود متواصلة وعلى مدار الساعة من قبل خفر السواحل والجهات الأمنية الإماراتية تم العثور بعد مساء أمس السبت على القارب وعلى متنه عمي والبحارة الآسيويين من قبل الشرطة العمانية بولاية خصب التي تواصلت معي بشكل مباشر، وهم بصحة جيدة". مشيرا إلى أنه تم العثور على القارب والأشخاص في منطقة تم تحديدها ورصدها من قبل آليات البحث، حيث تولى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بأبوظبي وشبكة الثريا إدارة الحدث، وذلك بعد أن فقدوا المفقودين السيطرة على قارب الصيد التابع لهم جراء الرياح الشديدة وتلاطم الأمواج على بعد مسافة بحرية 25 ميل بحري.

كما توجه بالشكر إلى الله العلي القدير على إعطائهم حياة جديدة، ومنوها بالجهود التي تكللت بالنجاح والتي بذلتها شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل وجمعية صيادي خورفكان وكافة الجهات الأمنية والعسكرية الإماراتية وبالتحديد جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والأهالي وكافة من ساهم في البحث عنهم.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها " البيان الالكتروني" أن الأشخاص لم يكن لديهم وسيلة اتصال تمكنهم من التواصل مع خفر السواحل وخصوصا بعد نفاذ شاحن الهاتف وانغلاقه نهائيا، في الوقت الذي كان البحر في حالة جوية سيئة نظرا لارتفاع الموج.

وأفادت قيادة خفر السواحل بالمنطقة الشرقية أن القيادة قد تلقت بلاغاً في تمام الساعة 9.40 من صباح يوم الخميس من أبناء المفقود، مفاده عدم عودة والدهم والذي برفقته 3 من البحارة الآسيويين من رحلة صيد خرجت في فجر اليوم الذي يسبقه، وكان من المفترض عودتهم منها الساعات الأولى من صباح ذات يوم البلاغ، وعلى أثر ذلك تم إرسال دوريات وطائرتين عمودتين، مع توسيع نطاق البحث عنهم فيما بعد في المنطقة التي خرجوا للصيد فيها، إلا أن أنها لم تتمكن من الحصول على أي أثر للبحارة أو المركب الخاص بهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانب آخر، ناشد صلاح عبدالله يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية خورفكان للصيادين: الصيادين بضرورة إتباع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية وأيضا الجهات المعنية بجدية تامة، مع مراعاة أحوال الطقس وعدم المجازفة بالخروج للبحر في أوقات سوء الأحوال الجوية لمنع وقوع حوادث مشابهة أو مؤسفة. لافتا إلى بحث إقرار عقوبات لمن يخالف تصاريح المنع بعدم نزول البحر في الحالات الطارئة والاستثنائية مع عدة جهات معنية.

>