المرسى منسقاً عاماً لصندوق مكافحة الإدمان بالمنوفية

تم اختيار محمود المرسى مدير عام العلاقات العامة بمحافظة المنوفية، منسقاً لبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمحافظة، ليكون حلقة الوصل بين الصندوق وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة.

تتولى اللجنة رسم السياسات العامة لتطبيق الخطة الوطنية لبرنامج الحد من انتشار المخدرات وتوفير الدعم الإدارى واللوجيستى لبرنامج العمل المشترك بالمحافظة بهدف خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ المزيد من اللامركزية فى تنفيذ الخطط الوقائية التى تتبناها بما يساهم فى نشر رؤية اللجنة نحو محافظة خالية من الإدمان والمخدرات والمساهمة فى تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة وعلاج الإدمان والتنسيق والشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية فى تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان والعمل على تقديم برامج وأنشطة للوقاية من المخدرات والاستفادة من التجارب الناجحة فى علاج الإدمان وكذلك العمل على تجفيف منابع مشكلة الإدمان والمخدرات والتركيز على برامج الوقاية الأولية من خلال برامج التوعية بخطورة المخدرات على المجتمع

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد قامت بتشكيل لجنة دائمة لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بعد الاطلاع على خطاب الأمانة العامة للإدارة المحلية بشأن طلب تشكيل لجنة دائمة لبحث تدابير تنفيذ خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، يرأس اللجنة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها مدير مديريات الشئون الصحة ومديرية الشئون الاجتماعية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف وممثل صندوق مكافحة وعلاج والإدمان بالمحافظة ومدير العلاقات العامة ومدير مركز الإعلام.