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محافظ سوهاج: تطوير المرسى النيلي بالبلينا وتوزيع 760 فدانًا للاستصلاح

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أعلن اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج عن توقيع اتفاق ثلاثى بين المحافظة ووزارة السياحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع تطوير المرسى النيلي السياحي بمدينة البلينا بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين و352 ألف جنيه إلى جانب قيام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتسليم المحافظة مساحة 760 فدان من أراضى الاستصلاح بمركزى أخميم ودار السلام لتوزيعها على المستفيدين.

وقال محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، إن مشروع تطوير المرسى النيلي بمدينة البلينا ستنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من وزارة السياحة ضمن خطتها لتطوير المراسى النيلية الواقعة بالقرب من مناطق أثرية من أجل تنشيط حركة السياحة وتطوير السياحة النيلية في لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى استقبال رحلات البواخر السياحية واستضافة الأفواج السياحية الزائرة للمناطق الأثرية بالمحافظة وبخاصة مناطق الآثار الفرعونية بمركز البلينا ومنها معبدابيدوس من أجل ترويج وتنشيط السياحة بها.

وذكر المحافظ بأنه من المقرر تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبلغ 3 شهور من تاريخ استلام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لموقع المشروع.

وأكد المحافظ على تسلم المحافظة لمساحة 710 فدان من الأراضي المستصلحة بقرى الظهير الصحراوي بمركز أخميم ودار السلام لتوزيعها على المستفيدين منها مساحة 510 فدان بقرية «الأحايوة» شرق بمركز أخميم و250 فدان بقرية «أولاد يحيى الحاجر» بمركز دار السلام .

وقال المحافظ إنه كلف المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة بإعداد دراسة بالتعاون مع مديريات الري والزراعة والطب البيطري بالمحافظة بمدى إمكانية تشكيل مجلس إدارة أو جمعية لإدارة هذه المساحات من الأراضى وتجهيزها وتوفير مصادر المياه ومستلزمات الزراعة والإنتاج الحيواني بها تمهيدا لاضافتها للرقعة الزراعية بالمحافظة مع احتفاظ كلا من المستفيدين بملكيته كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بمدينتى أخميم ودار السلام باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقسيم الأراضي لتوزيعها على المنتفعين.

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