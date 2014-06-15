أوباما يحث الطلاب على اعتبار الاحتباس الحراري قضية قومية

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الطلاب في إحدى حفلات التخرج، على أن يجعلوا من «ظاهرة الاحتباس الحراري قضية قومية».

واستغل «أوباما» خطابا في حفل تخرج لجامعة كاليفورنيا في «إرفين» لحشد دعم الشباب، وتوجيه ضربه لمعارضيه لإنكارهم أن التغير المناخي حقيقي.

وقال «أوباما»: «عندما وضعنا الرئيس كنيدي على مسار الذهاب للقمر كان هناك عدد من الأشخاص دشنوا قضية خطيرة بأن هذا غير مجد، لكن لم يتجاهل أحد العلم، لا أتذكر أي شخص يقول إن القمر غير موجود هناك أو إنه مصنوع من الجبن».

وتابع: «على الرغم من ذلك فإن الكونجرس اليوم مليء بأناس يرفضون بعناد، وبصورة تلقائية الدليل العلمي على تغير المناخ. وسيقولون لكم إنه خدعة أو بدعة».

وواصل: «أنا أيضا لست بعالم لكن لدينا بعض العلماء الأكفاء في إدارة الطيران والفضاء، لا أعرف أن الأغلبية الساحقة من العلماء الذين يعملون على التغير المناخي بمن فيهم من تشككوا في البيانات أنهوا هذا النقاش».