غموض حول منع المخرج السوري محمد الملص من دخول مصر

لا يزال قرار منع المخرج السوري محمد الملص من دخول الأراضي المصرية يشوبه الغموض، خصوصاً في ظل الموقف السلبي من القائمين على مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، حيث كان من المفترض أن يرأس الملص لجنة تحكيمه، في وقت رفضت السلطات المصرية منحه تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية. فكيف صمت من دعاه إلى المهرجان، ولماذا لم يكن للداعين أيّ موقف إيجابيّ؟.

فرئيس المهرجان كمال عبد العزيز اكتفى ببعض التصريحات، التي قال فيها، إنه لا يعلم سبب قرار المنع، وإنه اندهش منه، موضحاً أنّ الفيلم الوثائقيّ القصير "المنام" للملص سيُعرض بشكل طبيعي في مهرجان الإسماعيليّة.

اللافت أنّ كمال عبد العزيز هو من دعا الملص للحضور، فكيف يُهان الضيف ويُمنع من دخول بيته، وهو واقف مكتوف اليدين، في وقت لم يسعَ على الأقلّ لمعرفة حيثيات القرار.

نقابة السينمائيين المصريين بدورها السلبي أيضاً لم تتحرّك، حيث أشار وكيلها المخرج عمر عبد العزيز إلى أنه لا يعرف سبب المنع، ولن يجدي إصدار بيان من النقابة، إلا بعد معرفة السبب، فقد يكون الملص مطلوباً في قضايا معيّنة في بلده الأم.

أين وزارة الثقافة

المثير للدهشة أنّ المخرج السوري كان في مصر، قبل أسبوعين، للمشاركة في مهرجان سينمائي مستقلّ، تنظمه المنتجة المصرية ماريان خوري، أي أنه مُنح تأشيرة الدخول إلى مصر من دون أيّ مشاكل. فما الذي حدث خلال هذه الفترة القصيرة؟.

السينمائيون في مهرجان الإسماعيلية أصدروا بياناً إعلامياً، أدانوا فيه قرار وزارة الداخلية بمنع الملص من دخول مصر، وأكدوا رفضهم العودة إلى أساليب المنع وتقييد الحريات العامة تحت أيّ دعاوى أو مبرّرات.

الناقد المصري على أبو شادي أدان من خلال تدوينة له على "فيس بوك" قرار المنع قائلاً: "لا أرى سبباً لكلّ هذا الهلع من فنان محترم كان بالقاهرة منذ أسبوعين تقريباً، ولا أفهم لماذا لم تتدخل وزارة الثقافة لتسهيل دخول الملص. تحية لماريان خوري التي استضافت الصديق العزيز وبالبؤس الدول العقيمة".

ويعدّ محمد الملص من رواد السينما المستقلّة في سوريا، وهو من مواليد 1945. اشتهرت أفلامه الروائية الطّويلة والوثائقيّة دولياً، إذ فاز بعدد من الجوائز في مهرجانات سينمائيّة حول العالم. ومن أهمّ أفلامه "أحلام المدينة" 1983، "الليل" 1992، و"باب المقام" 2005.

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